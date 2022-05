Les Ateliers Ouverts en Alsace – 23ème édition Altkirch, 15 mai 2022, Altkirch.

Les Ateliers Ouverts en Alsace – 23ème édition Altkirch

2022-05-15 – 2022-05-15

Altkirch Haut-Rhin Altkirch

Pour cette 23e édition 363 artistes vous ouvrent les portes de 132 ateliers les 14-15 et 21-22 mai en Alsace de 14h à 19h ! Nous avons voulu cette édition post-covid 2022 joyeuse avec : le retour de la fête au Bastion 14 (13.05), de nouveaux lieux étonnants à la campagne comme l’atelier de Christophe Meyer ou le collectif des possibles, un parcours poétique pour passer la frontière à Hégenheim, la participation de l’imposant motoco, la COOP et tous les ateliers solo… Pour faire votre choix vous pouvez consulter de la documentation sur chaque atelier et sur chaque artiste. Vous pouvez aussi faire une recherche par ville, par territoire, par technique artistique, par ordre alphabétique ou par mot clef. Nous vous proposons également 18 parcours choisis et un calendrier des animations. Retrouvez tout le programme sur www.ateliers-ouverts.net

Les 14-15 & 21-22 mai, de 14h à 19h, faites le tour des ateliers d’artistes dans toute l’Alsace!

+33 9 83 52 18 21

Altkirch

