Hautes-Pyrénées Camille et Clara sont heureuses de vous accueillir dans leur cave à vins et vous proposent des animations qui vous donneront envie d’y revenir… – Vendredi 10 février à 19h : Atelier oenologique « Tour des vignobles de France »

Tarif : 45€ / pers – Jeudi 16 février à 19h : Atelier oenologique « Accords vins et fromages »

Tarif : 35€ / pers – Vendredi 17 février à 19h : Atelier oenologique « Rhummm… à la découverte »

Tarif : 35€ / pers – Jeudi 23 février à 19h : La Syrah dans tous ses états »

Tarif : 35€ / pers RÉSERVATION OBLIGATOIRE cavedelarsenal@gmail.com +33 5 62 93 49 21 https://www.cavedelarsenal.fr/ TARBES 21 avenue des Forges Tarbes

