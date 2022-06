Les ateliers numériques – Stage à la semaine, 18 juillet 2022, .

2022-07-18 10:00:00 – 2022-07-22 12:30:00

60 EUR Lundi atelier Thymio

Viens t’initier à la robotique et la programmation avec notre petit robot pédagogique Thymio

Mardi atelier 3D

Viens découvrir l’univers de l’impression 3D en créant un objet de A à Z.

Mercredi atelier Makey-Makey

Sais-tu qu’il est possible de jouer du piano avec des fruits ? Jouer à un jeu vidéo sans manette mais à l’aide de pâte à modeler ? Tu ne me crois pas ? Viens découvrir le Makey-Makey

Jeudi atelier Scratch

Viens t’initier à la programmation en relevant des défis et en créant des petits jeux vidéos

Vendredi atelier découpe laser

Viens t’initier à la découpe laser en créant un objet en bois (porte-clé, puzzle…)

Atelier pour les 8-12 ans Inscription obligatoire. Places limitées!

Possibilité de participer à un atelier ponctuel ou à un stage à la semaine comprenant les différents ateliers

