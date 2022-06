Les ateliers numériques – Découpe Laser

Les ateliers numériques – Découpe Laser, 12 août 2022, . Les ateliers numériques – Découpe Laser



2022-08-12 10:00:00 – 2022-08-12 12:30:00 15 EUR Viens t’initier à la découpe laser en créant un objet en bois (porte-clé, puzzle…)

Atelier pour les 8-12 ans Inscription obligatoire. Places limitées!

Possibilité de participer à un atelier ponctuel ou à un stage à la semaine comprenant les différents ateliers : Atelier Thymio, impression 3D, Makey-Makey, Scratch et Découpe laser. Viens t’initier à la découpe laser en créant un objet en bois (porte-clé, puzzle…)

Atelier pour les 8-12 ans Inscription obligatoire. Places limitées!

Possibilité de participer à un atelier ponctuel ou à un stage à la semaine comprenant les différents ateliers Viens t’initier à la découpe laser en créant un objet en bois (porte-clé, puzzle…)

Atelier pour les 8-12 ans Inscription obligatoire. Places limitées!

Possibilité de participer à un atelier ponctuel ou à un stage à la semaine comprenant les différents ateliers : Atelier Thymio, impression 3D, Makey-Makey, Scratch et Découpe laser. dernière mise à jour : 2022-06-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville