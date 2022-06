Les ateliers numériques – Atelier Thymio Soustons, 25 juillet 2022, Soustons.

Les ateliers numériques – Atelier Thymio

18 Rue de Moscou L'Établi – Pôle Associatif Soustons Landes

2022-07-25 10:00:00 – 2022-07-25 12:30:00

L’Établi – Pôle Associatif 18 Rue de Moscou

Soustons

Landes

EUR 15 Qu’est ce que Thymio ?

Thymio est un petit robot pédagogique qui te permettra de découvrir l’univers de la robotique et d’apprendre le langage des robots. Tu pourras le programmer et réaliser de nombreuses expériences. Avec Thymio, la programmation et les bases de la robotique deviennent des notions abordables à tout âge.

Atelier pour les 8-12 ans Inscription obligatoire. Places limitées!

Possibilité de participer à un atelier ponctuel ou à un stage à la semaine comprenant les différents ateliers : Atelier Thymio, impression 3D, Makey-Makey, Scratch et Découpe laser.

Fablab L’Etabli

dernière mise à jour : 2022-06-23 par