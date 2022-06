Les ateliers numériques – Atelier 3D Soustons Soustons Catégories d’évènement: Landes

Les ateliers numériques – Atelier 3D Soustons, 26 juillet 2022, Soustons. Les ateliers numériques – Atelier 3D

18 Rue de Moscou L’Etabli – Pôle Associatif Soustons Landes L’Etabli – Pôle Associatif 18 Rue de Moscou

2022-07-26 10:00:00 – 2022-07-26 12:30:00

L’Etabli – Pôle Associatif 18 Rue de Moscou

Soustons

Landes 15 EUR Pendant cet atelier tu créeras un objet en 3D de A à Z.

En commençant par la modélisation de ton objet en 3D et jusqu’à son impression.

Atelier pour les 8-12 ans. Inscription obligatoire. Places limitées!

Possibilité de participer à un atelier ponctuel ou à un stage à la semaine comprenant les différents ateliers : Atelier Thymio, impression 3D, Makey-Makey, Scratch et Découpe laser. Fablab Etabli

L’Etabli – Pôle Associatif 18 Rue de Moscou Soustons

