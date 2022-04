Les ateliers Nature du mois d’Avril Les Près du Hem, 13 avril 2022, Armentières.

Les ateliers Nature du mois d’Avril

du mercredi 13 avril au mercredi 27 avril à Les Près du Hem

Les animateurs partagent, avec vous, leurs connaissances sur la biodiversité des Prés du Hem, et vous proposent un programme d’ateliers parents enfants à l’entrée du marais des fraudeurs. Entre travaux manuels et découverte nature, ces ateliers permettront à toute la famille d’exprimer sa créativité et de découvrir des activités en lien avec la nature reproductible à la maison. Ce moment sera aussi l’occasion pour nos animateurs de vous faire partager les richesses de notre marais. • De 14h à 17h, tous les mercredis après-midis d’avril à juin • De 14h à 17h, du lundi au vendredi en juillet et août • Réservation à la boite à jeux • Durée 25 min • 10 participants par atelier • Ouvert aux adultes et enfants accompagnés à partir de 5 ans. • Compris dans le tarif d’entrée au parc

8€/personne – 6€/enfant jusque 12 ans – gratuit pour les moins de 3 ans

Des ateliers à faire en famille, sous forme de travaux manuels et de découvertes nature, pendant toute la saison auprès des visiteurs.

Les Près du Hem 5 avenue Marc Sangnier, Armentières Armentières Nord



2022-04-13T14:00:00 2022-04-13T17:00:00;2022-04-20T14:00:00 2022-04-20T17:00:00;2022-04-27T14:00:00 2022-04-27T17:00:00