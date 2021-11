Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Côtes-d'Armor, Pléneuf Val André Les ateliers Mémoire Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pléneuf Val André

Les ateliers Mémoire Pléneuf-Val-André, 30 novembre 2021, Pléneuf-Val-André. Les ateliers Mémoire Espace France Service (EFS) 1 Rue Georges Lebreton Pléneuf-Val-André

– Espace France Service (EFS) 1 Rue Georges Lebreton

Pléneuf-Val-André Côtes d’Armor Conférence suivie d’ateliers gratuits. Ouvert à tous, gratuit. Inscription obligatoire auprès du CCAS par téléphone. +33 2 96 63 13 13 Conférence suivie d’ateliers gratuits. Ouvert à tous, gratuit. Inscription obligatoire auprès du CCAS par téléphone. Espace France Service (EFS) 1 Rue Georges Lebreton Pléneuf-Val-André

dernière mise à jour : 2021-10-29 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Pléneuf Val André Autres Lieu Pléneuf-Val-André Adresse Espace France Service (EFS) 1 Rue Georges Lebreton Ville Pléneuf-Val-André lieuville Espace France Service (EFS) 1 Rue Georges Lebreton Pléneuf-Val-André