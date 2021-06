Soumont Soumont Hérault, Soumont LES ATELIERS MÉDIÉVAUX : L’ORFÈVRERIE Soumont Soumont Catégories d’évènement: Hérault

Soumont

LES ATELIERS MÉDIÉVAUX : L’ORFÈVRERIE Soumont, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Soumont. LES ATELIERS MÉDIÉVAUX : L’ORFÈVRERIE 2021-07-07 10:00:00 – 2021-07-07 12:00:00

Soumont Hérault Soumont Comme les orfèvres du Môyen-Âge, tu vas fabriquer une précieuse couverture de livre en métal repoussé, ornée de pierreries. Tu emporteras ensuite ce carnet avec toi, pour y écrire ou dessiner de nouvelles aventures. Comme les orfèvres du Môyen-Âge, tu vas fabriquer une précieuse couverture de livre en métal repoussé, ornée de pierreries. Tu emporteras ensuite ce carnet avec toi, pour y écrire ou dessiner de nouvelles aventures. +33 4 67 44 09 31 https://prieure-grandmont.fr/animation_evenement/les-ateliers-medievaux-lorfevrerie/ Comme les orfèvres du Môyen-Âge, tu vas fabriquer une précieuse couverture de livre en métal repoussé, ornée de pierreries. Tu emporteras ensuite ce carnet avec toi, pour y écrire ou dessiner de nouvelles aventures. Comme les orfèvres du Môyen-Âge, tu vas fabriquer une précieuse couverture de livre en métal repoussé, ornée de pierreries. Tu emporteras ensuite ce carnet avec toi, pour y écrire ou dessiner de nouvelles aventures. Prieuré de Grandmont dernière mise à jour : 2021-06-16 par OT LODEVOIS ET LARZAC

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Soumont Autres Lieu Soumont Adresse Ville Soumont lieuville 43.73434#3.37067