LES ATELIERS MCDO MCDONALD'S Route de Toulouse Grenade Haute-Garonne

2023-04-01 11:30:00 – 2023-04-01 14:30:00

Haute-Garonne 0 EUR 0 Le principe est simple : tous les premiers samedi de chaque mois, de 12h à 14h, McDonald’s Grenade propose un atelier ludique et créatif pour les enfants, à partir de 4 ans. Donnez le goût des arts plastiques à vos enfants avec le McDonald’s Grenade. +33 5 61 82 36 59 MCDONALD’S

