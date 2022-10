Les ateliers Marcadet – saison 2022/2023 art-exprim Paris Catégories d’évènement: île de France

Découvrez la nouvelle programmation 2022/2023 des ateliers d’art-exprim ! Les ateliers Marcadet proposent des temps de pratiques artistiques hebdomadaires à destination des enfants comme des adultes, débutant.e.s et experimenté.e.s, ayant pour envie de développer une pratique artistique personnelle ! Enfants & adolescents (de 3 à 16 ans)

bande dessinée, manga, dessin et techniques d’impression, sculpture, éveil artistique, arts plastiques et visuels Adultes (dès 17 ans)

sculpture – pierre et bois, illustration, modèle vivant et croquis, dessin, arts plastiques et visuels, bande dessinée, gravure et techniques d’impression, peinture Nos petits plus ? Tous les ateliers sont pensés et réalisés par des artistes professionnel.les qui mettent leur expérience et leur passion au service de la pratique artistiques personnelle.

Notre pédagogie est basée sur l’expérimentation et la créativité. Tous au long de l’année, art-exprim propose des sorties pour enfants et adultes dans des musées, galerie et espaces d’exposition, afin de ponctuer les ateliers hebdomadaires par des moments conviviaux au plus près des oeuvres d’art.

En fin d’année, tous.tes les participant.e.s aux ateliers, petits et grands, sont invité.e.s à exposer leurs créations au 87 ! Jours, horaires et lieux Les ateliers se déroulent au 87 et 89 rue Marcadet dans le 18ème arrondissement de Paris, du lundi au samedi. Plusieurs créneaux horaires sont disponibles, à partir de 10h jusqu’à 20h. Durée des ateliers : entre 1h30 et 2h. En savoir plus sur les ateliers : http://www.art-exprim.com/fabrique…/les-ateliers-marcadet/ Consulter les jours et horaires en ligne : https://fr.calameo.com/read/0048607310aad135e0679 Nous proposons deux types d’inscriptions : trimestrielle (10 séances) et annuelle (30 séances). Les ateliers Marcadet s’adaptent également à toutes les bourses en proposant divers tarifs basés sur votre quotient familial. Début des ateliers

Enfants & adolescents : à partir du lundi 19 septembre 2022

Adultes : à partir du lundi 26 septembre 2022 Pour plus d’informations, contactez-nous par mail à l’adresse ateliers.marcadet@art-exprim ou par téléphone au 01 42 62 18 08 Curieux.se de découvrir les ateliers ? Testez-les gratuitement !

La semaine qui précède la rentrée, nous proposons « Les ateliers fêtent la rentrée » , une semaine d’ateliers complètement gratuits, du 12 au 17 septembre, sur inscriptions. Nous rencontrer 89, rue Marcadet, 75018 Paris, du lundi au vendredi, de 10h à 17h30 art-exprim 87-89 rue marcadet 75018 Paris Contact : http://www.art-exprim.com/fabrique…/les-ateliers-marcadet/ 01 42 62 18 08 ateliers.marcadet@art-exprim.com https://www.facebook.com/artexprim18/ https://www.facebook.com/artexprim18/ https://fr.calameo.com/read/0048607310aad135e0679

