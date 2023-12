FESTIVAL MONDIAL DE LA MAGIE LES ATELIERS MAGIQUES DE DANI LARY Barbieres, 23 novembre 2024, Barbieres.

Pour la 1ère fois a` BARBIERESLe Festival Mondial de la Magie se produira aux « Ateliers Magiques » de Dany LARY les 23et 24 Novembre 2024.Le Festival a déjà conquis des milliers de spectateurs en Europe !Le Festival Mondial de la Magie est une référence grâce à une programmation exigeante et de qualité composée d’artistes magiciens représentants des différents courants magiques.Ce Festival de Magie se fait un point d’honneur à rendre populaire ce spectacle en présentant des numéros pour toutes générations.Vous découvrirez les plus grands magiciens actuels dans le monde. Plus de 2 heures de spectacle dédiées à tous ceux qui souhaitent s’émerveiller, et bien sûr…ne rien comprendre.Tous les numéros présentés ont été primés à de nombreuses reprises dans les plus prestigieux festivals de magie du Monde.

Tarif : 35.00 – 70.00 euros.

Début : 2024-11-23 à 20:30

LES ATELIERS MAGIQUES DE DANI LARY 20 GRANDE RUE 26300 Barbieres