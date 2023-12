LES COMEDIES MUSICALES : LE CONCERT LES ATELIERS MAGIQUES DE DANI LARY Barbieres, 9 février 2024, Barbieres.

Avec Cécilia Cara, Damien Sargue, Mikelangelo Conte, Ginie Line, Marwan Rim, Alexis Loin, Gwendal Marimoutou, Priscilla Betti Vous les connaissez tous, ils sont les figures emblématiques des plus grandes Comédies musicales Françaises. Ils se réunissent pour notre plus grand plaisir, pour interpréter en solo, duo, trio ou collégiale les plus beaux titres des spectacles auxquels ils ont participé, mais également ceux des spectacles et films musicaux cultes. Une occasion de venir chanter avec eux, en famille ou entre amis au rythme des plus belles chansons de nos dernières décennies.

Tarif : 31.20 – 49.00 euros.

Début : 2024-02-09 à 20:30

LES ATELIERS MAGIQUES DE DANI LARY 20 GRANDE RUE 26300 Barbieres