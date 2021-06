Lille médiathèque du Faubourg de Béthune Lille Les ateliers lectures médiathèque du Faubourg de Béthune Lille Catégorie d’évènement: Lille

Les ateliers lectures médiathèque du Faubourg de Béthune, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Lille. Les ateliers lectures

du jeudi 8 juillet au mercredi 21 juillet à médiathèque du Faubourg de Béthune

Deux ateliers lectures vous sont proposés par la médiathèque du Faubourg de Béthune ! Le 8 juillet, lecture pour les enfants de 7 à 11 ans autour de l’objet Rabistock, pour accompagner plusieurs albums. Le 21 juillet, lecture pour les enfants de 6 à 8 ans. Deux ateliers qui raviront vos enfants ! Horaires à venir, n’hésitez pas à contacter la médiathèque Uniquement sur inscription en contactant la médiathèque au 03 20 30 42 00

sur inscriptions par téléphone

Les ateliers lectures médiathèque du Faubourg de Béthune 6 bis boulevard de Metz Lille Faubourg de Béthune

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-08T00:00:00 2021-07-08T23:59:00;2021-07-21T00:30:00 2021-07-21T23:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Lille Étiquettes évènement : Autres Lieu médiathèque du Faubourg de Béthune Adresse 6 bis boulevard de Metz Ville Lille lieuville médiathèque du Faubourg de Béthune Lille