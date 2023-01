UMI – Spectacle Jeune Public Les Ateliers Jouret, 22 mars 2023, Roubaix.

UMI – Spectacle Jeune Public Mercredi 22 mars, 15h00 Les Ateliers Jouret

À PARTIR DE 1 AN ! – Tarifs : de 4€ à 8€

UN CONCERT EXPÉRIMENTAL ET SENSORIEL, POUR PETITS ET GRANDS PAR LA COMPAGNIE LILAHO !

Les Ateliers Jouret 13 Rue de l'Hospice, 59100 Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

Avec UMI, son 3e opus, la Compagnie Lilaho nous embarque dans un voyage immobile pour les yeux et les oreilles. Un moment suspendu entre sensations et rêveries, plongé sous un dôme aquatique où l’infiniment petit forme l’infiniment grand. Projections animées, boucles sonores et instruments live nous envoûtent et nous plongent dans ce concert aquatique qui émerveillera les petits et fera retomber les grands dans une douce enfance.

UMI 4 ©laurent reyes