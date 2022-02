Les ateliers jeune public et famille au Musée des Beaux Arts et d’Archéologie Besançon, 13 février 2022, Besançon.

Les ateliers jeune public et famille au Musée des Beaux Arts et d’Archéologie Musée des Beaux Arts et d’Archéologie 1 Place de la Révolution Besançon

2022-02-13 – 2022-02-13 Musée des Beaux Arts et d’Archéologie 1 Place de la Révolution

Besançon Doubs Besançon

Le musée accueille les petits de 18 mois à 12 ans. Il reste encore quelques places pour vous inscrire à nos visites et ateliers les mercredis ou dimanches et pendant les vacances scolaires.

Inscription au 03 81 87 80 49 ou par mail à reservationsmusees@besancon.fr

VISITES FAMILLE

—

> Les dimanches 6 février, 3 avril et 5 juin à 10h30

Un musée, qu’est-ce que c’est, qu’est-ce qu’on trouve dedans ? Une sculpture, une mosaïque, c’est fait comment ? Autour d’une sélection d’œuvres, découverte des expositions permanentes ou temporaires en compagnie d’un guide, pour les petits et les grands.

—

> Le dimanche 6 mars à 10h30

Visite dédiée aux portraits de femmes.

–

Durée : 1h

Gratuit

Réservation conseillée*

—————————————————-

ÉVEIL TOUT-PETITS 18 MOIS-3 ANS

—

> Les dimanche 13 février, 13 mars, 10 avril, 8 mai, 12 juin à 10h30

Ici on scrute les animaux dans un ou deux tableaux, avec des bruits, des comptines, des histoires, des marionnettes…

Amenez votre propre doudou (chien, vache, mouton, chèvre, cochon ou cheval de préférence)!

–

Durée : 30 min environ

Gratuit.

Sur inscription*

—————————————————-

LES P’TITS CURIEUX 3 – 6 ANS

—

> « À l’aise, glaise! » – Manipulation & modelage

Le mercredi 9 février à 14h15

Les vendredis 25 février et 29 avril à 10h30 (vacances au musée)

Le dimanche 19 juin à 10h30

Une statue, c’est taillé dans la pierre ou dans le bois, ou ça peut être modelé dans la terre avec ses petits doigts. Découverte de sculptures de musées et manipulation de moulages et d’argile.

—

> « Les p’tits cailloux » – Visite-atelier mosaïque

Les dimanches 20 février et 17 avril à 10h30

Les mercredis 30 mars et 22 juin à 14h15

« En 50 avant Jésus Christ, toute la Gaule occupée. Toute ? » Oui ! Même Besançon, qui s’appelle alors Vesontio. Les Gallo-romains y construisent de très riches maisons. Découverte des mosaïques conservées au musée, puis place à la pratique !

—

> « Sacré scarabée ! » – Visite-atelier moulage

Les mercredis 13 avril et 11 mai à 14h15

Après une visite découverte de l’Egypte ancienne, les enfants réaliseront un moulage en argile d’un scarabée égyptien.

—

> « Cartes sur table » – Visite-atelier dessin sur carte à gratter

Les vendredis 18 février et 22 avril (vacances scolaires) à 10h30

Le dimanche 20 mars à 10h30

En s’inspirant de l’exposition En toute Discrétion (cartes de voyages, portraits, paysages et animaux gravés), les enfants réaliseront leur propre « gravure » sur carte à gratter.

—

> « Du grand art ! » – Visite-atelier dessin participatif

Le dimanche 15 mai à 10h30

Le mercredi 8 juin à 14h15

En s’inspirant de l’exposition Charles Belle, vous devrez collaborer pour créer une œuvre participative XXL ! Pour les grands artistes en devenir.

–

Durée : 1h30 à 2h environ

Gratuit

Sur inscription*

—————————————————-

LES GRANDS EXPLORATEURS 7 – 12 ANS

—

> « Par Osiris! » – Visite-atelier hiéroglyphes

Les mercredis 2 février, 6, 20 et 27 avril à 14h15

Le lundi 21 février à 14h15

Le dimanche 27 février et 26 juin à 10h30

Découverte de l’Egypte ancienne et de son écriture si particulière, le hiéroglyphe.

Expérimentation en atelier, au calame sur papyrus.

—

> « C’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures soupes… »

Le mercredi 23 mars à 14h15

Le lundi 18 avril à 14h15

Du chasseur cueilleur à l’agriculteur qui modèle ses pots, il n’y a (presque) qu’un pas, juste quelques milliers d ‘années! Visite paléo-néolithique et modelage de céramique au colombin, comme les premiers potiers préhistoriques.

—

> « Comme le nez au milieu de la figure » – Visite-atelier portrait modelé

Le lundi 25 avril à 14h15

Un portrait, est-ce que c’est forcément une peinture ? Exploration de la notion de portrait, et modelage d’un petit buste en terre.

—

> « La tête au carré » – Visite-atelier portrait au pastel à l’huile

Le dimanche 24 avril à 10h30

Le mercredi 4 mai à 14h15

Est-ce que c’est un portrait, une peinture de chien ou une monnaie d’empereur romain ? Est-ce que le nez est vraiment au milieu de la figure ? Rencontre avec les visages qui ont traversé le temps, construction d’un portait à la craie grasse (pastel à l’huile).

—

> « Peindre la nature », visite-atelier paysage

Les mercredis 23 février, 18 mai et 1er juin à 14h15

Entre monts et forêts, nous sauterons de feuille en feuille, de rocher, pour découvrir les paysages de Franche-Comté et d’ailleurs que recèle le musée. En atelier, nous expérimentons la mise en place des notions des plans et des perspectives, défrichées en visite.

—

> « À vos marques, prêts, gravez ! » – Visite-atelier estampe (exposition temporaire)

Le mercredi 16 février à 14h15

Le dimanche 27 mars à 10h30

Dessiner, graver, encrer, imprimer : voici les grandes étapes pour découvrir enfin l’image reproduite sur papier. Lors de cette visite-atelier, les enfants découvriront différentes techniques de gravure, partiront à l’exploration de la collection Jacquemin et réaliseront une estampe en taille douce.

—

> « C’est d’ la bombe bébé » – Visite-atelier dessin à la bombe de craie.

Le dimanche 22 mai à 10h30

Les mercredis 15 et 29 juin à 14h15

En s’inspirant de l’exposition Charles Belle, le musée s’invite sur la place de la révolution pour créer une œuvre participative XXL à la bombe de craie. À vos bombes, prêt.e.s ? Graffez !

–

Durée : 2h

5€ par enfant

Sur inscription *

—————————————————-

LES ATELIERS SPÉCIAUX : 7-12 ans

—

> « Coup de foudre au musée » : Atelier Saint Valentin

Le lundi 14 février à 14h15

Venez déclarer votre amour à une ou plusieurs œuvres du musée si le cœur vous en dit. Parce qu’on ne dira jamais assez je t’aime, un atelier plein d’amour pour cette Saint Valentin.

—

> « La revanche de Méduse » : semaine des luttes des droits des femmes

Le mercredi 9 mars à 14h15

Venez découvrir les portraits de femmes qui habitent le musée. Puis aidez Méduse à prendre sa revanche en lui offrant une nouvelle chevelure magique. Etes-vous prêt.e.s à réécrire l’histoire ?

–

Durée : 2h

Gratuit

Sur inscription *

—————————————————

LE MDT S’INVITE AU MBAA

En attendant la réouverture du musée du Temps en juin, des animations sont proposées au jeune public.

—

> « Le temps suspendu – l’art de la Nature Morte »/ 7-12 ans

Le samedi 12 février à 15h

Les jeudis 17 et 24 février à 10h30 pendant les vacances scolaires

Le samedi 19 mars à 15h

Les jeudis 21 et 28 avril à 10h30 pendant les vacances scolaires

Le samedi 14 mai à 15h

Le samedi 4 juin à 15h

Le temps qui passe a toujours su fasciner les artistes… A travers cette visite-atelier autour des Natures Mortes et de la technique du collage, nous aborderons la notion abstraite du temps en nous intéressant plus particulièrement à sa représentation symbolique et aux objets qui le matérialisent.

–

Durée 2h

5€ par enfant

Sur inscription*

—

Inscription au 03 81 87 80 49 ou par mail à reservationsmusees@besancon.fr

