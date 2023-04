Les p’tits déj des petites pratiques Les Ateliers Intermédiaires Caen Catégories d’Évènement: Caen

Les p’tits déj des petites pratiques Les Ateliers Intermédiaires, 10 mai 2023, Caen. Les p’tits déj des petites pratiques Mercredi 10 mai, 10h00 Les Ateliers Intermédiaires sur inscription /adhésion 5€ ▪ Les p’tits déj des petites pratiques ▪

☕️ Une fois par mois, les Ateliers Intermédiaires vous proposent « les petites pratiques » : un artiste associé vous invite à découvrir son métier dans le format de son choix (discussion, ateliers, représentation, …)

Gratuit, ce temps d’échange autour d’un café est ouvert aux professionnels, aux partenaires et aux adhérents des Ateliers Intermédiaires.

à venir :

▪ Le 11/04 à 10h, Séraphine Menu enchantera nos oreilles avec la lecture en exclusivité du premier chapitre de son nouvel ouvrage.

▪ Le 10/05 à 10h la Cie en faim de cOntes et Marion Danlos nous présenteront la scénographie de leur nouvelle création « à tâtons » Les Ateliers Intermédiaires 15 rue Dumont d’Urville 14000 CAEN Caen 14000 Calvados Normandie 06 64 77 06 78 https://www.ateliersintermediaires.org/ https://www.facebook.com/LesAteliersIntermediaires [{« type »: « email », « value »: « communication@ateliersintermediaires.org »}] Cet espace de création et d’exploration des champs artistiques contemporains est occupé collectivement par une vingtaine de compagnies de théâtre, de danse et d’artistes visuels qui sont associés à ce projet solidaire et mutualiste. Les ateliers intermédiaires développent leurs actions grâce au soutien régulier de la ville de Caen, de la Région Normandie, du Département Calvados et la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Normandie. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

