Explorez la Presqu’île avec Presque Nous Samedi 15 octobre, 15h00, 16h00, 17h00 Les Ateliers Intermédiaires

Entrée libre sur inscription

Le collectif Presque Nous rassemble depuis 2020 des artistes issu.e.s des Ateliers Intermédiaires et du Bazarnaom, deux lieux artistiques pluridisciplinaires inscrits sur la Presqu’île de Caen.

Les Ateliers Intermédiaires 15 rue Dumont d’Urville 14000 CAEN Caen 14000 Calvados Normandie [{« link »: « mailto:collectifpresquenous@gmail.com »}]

06 64 77 06 78 https://www.ateliersintermediaires.org/ https://www.facebook.com/LesAteliersIntermediaires Cet espace de création et d’exploration des champs artistiques contemporains est occupé collectivement par une vingtaine de compagnies de théâtre, de danse et d’artistes visuels qui sont associés à ce projet solidaire et mutualiste. Les ateliers intermédiaires développent leurs actions grâce au soutien régulier de la ville de Caen, de la Région Normandie, du Département Calvados et la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Normandie.

L’objet de ce collectif est d’interroger et de collecter les traces de ce territoire en recomposition et de ses habitant.e.s. Deux résidences ont permis un travail d’interconnaissance entre les artistes, un croisement des pratiques et une exploration sensible des lieux et recoins de la Presqu’île. A l’issue de la première résidence, en octobre 2021, Presque Nous a proposé une restitution performative nocturne sur un ancien site industriel.

Cette fois, le collectif donne rendez-vous le samedi 15 octobre prochain, pour une présentation du travail réalisé lors de la dernière résidence, sous la forme de balades à vélo, avec des arrêts inattendus, incongrus pour découvrir la Presqu’île avec des regards créatifs et citoyens.

Infos pratiques :

Samedi 15 octobre – Gratuit

3 départs : 15h00 – 16h00 – 17h00 (Durée : 1h)

30 personnes maximum par balade

Départ : Ateliers Intermédiaires

Réservation fortement conseillée (en précisant le créneau choisi) : collectifpresquenous@gmail.com

N’oubliez pas votre vélo !

Avec Emmanuel Blivet, Marylène Carre, Cendres Delort, Ambjörn Elder, Caroline Flamant, Leslie Joly, Bénédicte Lakhal, Yannick Lecoeur, Florent Martin, Virginie Meigné, Yo du Milieu, Lorraine Ollagnier, Raphaël Pasquier, Rémi Rhodes.

Ce projet est soutenu par la DRAC Normandie.



E.Blivet / Y. Lecoeur