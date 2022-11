Les ateliers informatiques

2022-09-13 – 2022-09-13 La médiathèque l’Atelier des mots et l’animateur numérique vous propose des RDV individuels ou collectifs pour vos besoins spécifiques en informatique.

Rangement de son ordinateur, applications pour mobiles, montage vidéo, applications sur tablette et smartphone, envoi d’un mail, gestion des dossiers de son ordinateur, classement de ses photos, réservation en ligne etc…

Prenez RDV gratuitement à la médiathèque. mediatheque@sixt-sur-aff.ffr +33 2 99 70 04 21 dernière mise à jour : 2022-11-16 par

