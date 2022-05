LES ATELIERS GOURMANDS DE CHLOÉ MARGERIE, 15 avril 2022, .

LES ATELIERS GOURMANDS DE CHLOÉ MARGERIE

2022-04-15 – 2022-04-15

Chloé Margerie, Cheffe pâtissière, vous propose des ateliers gourmands à La Maison des Vins de Saint-Chinian.En petit groupe, notre Cheffe vous dévoile ses astuces et techniques pour réaliser des desserts pâtissiers, des dressages et des accords desserts et vins haut en saveurs ! Et surtout, tout en gourmandise pour le plaisir des papilles. Prestation de 1h30, dégustations de vins rouges AOP Saint-Chinian comprises et petit surprise en fin d’atelier

+33 4 67 38 11 69 https://www.saint-chinian.pro/index.cfm

dernière mise à jour : 2022-04-04 par