Nouveau lieu du vivre ensemble, Les Ateliers Gaîté ouverts depuis octobre 2022 sont un projet architural mixte qui réunit toutes les fonctions essentielles en ville : un centre commercial, un espace de coworking Wojo, l’hôtel Pullman Paris Montparnasse, la bibliothèque Benoîte Groult, une crèche Babiloo et des appartements.

Pour les journées nationales de l’architecture vous aurez la chance de visiter gratuitement les coulisses du centre commercial, le fonctionnement de sa logistique unique et sa terrasse avec une vue imprenable. Une occasion unique pour faire de l’urbex dans un lieu parisien innovant à deux pas de la gare Montparnasse.

Visites guidées : durée 1h

(Non accessible aux PMR)

Vendredi 13/10 : 11h30, 15h30 et 17h00

Samedi 14/10 : 11h30, 15h30 et 17h00

Inscriptions : https://www.eventbrite.com/e/billets-visite-guidee-des-coulisses-des-ateliers-gaite-714593076127?aff=oddtdtcreator

Nouveau lieu du vivre ensemble, Les Ateliers Gaîté ouverts depuis octobre 2022 sont un projet architural mixte qui réunit toutes les fonctions essentielles en ville : un centre commercial, un espace de coworking Wojo, l'hôtel Pullman Paris Montparnasse, la bibliothèque Benoîte Groult, une crèche Babiloo et des appartements. Métro Ligne 13

2023-10-13T11:30:00+02:00 – 2023-10-13T12:30:00+02:00

2023-10-14T17:00:00+02:00 – 2023-10-14T18:00:00+02:00

