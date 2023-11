Sortie d’atelier – Compagnie Claire Ducreux, « Fleurir les abîmes » Les Ateliers Frappaz Villeurbanne, 30 novembre 2023, Villeurbanne.

Sortie d’atelier – Compagnie Claire Ducreux, « Fleurir les abîmes » Jeudi 30 novembre, 18h30 Les Ateliers Frappaz gratuit

Une femme et un arbre dans un monde où tout semble devenir sable, même l’eau, même le temps qui passe.

Pour ce nouveau solo de danse, Claire Ducreux nous plonge dans un univers très intimiste mais proche des gens. Au fil des années et des spectacles, elle dessine un univers fait de danse, de théâtre visuel, d’humour et de poésie. Pour nous faire rentrer dans le langage abstrait de sa danse, elle crée des images à l’aide d’éléments du quotidien… comme un arbre. Cet arbre est une résistance pacifique à la réalité qui semble se désagréger. Il est le coeur de l’univers.

Les Ateliers Frappaz 16 rue docteur frappaz Villeurbanne 69100 Grandclément Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T18:30:00+01:00 – 2023-11-30T19:30:00+01:00

2023-11-30T18:30:00+01:00 – 2023-11-30T19:30:00+01:00