Les ateliers famille au Musée de la Lunette Hauts de Bienne, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Hauts de Bienne.

Les ateliers famille au Musée de la Lunette 2021-07-07 – 2021-07-08 Place Jean Jaurès Musée de la lunette

Hauts de Bienne Jura

EUR Le musée de la Lunette vous propose tous les mercredis de juillet et août des ateliers ludiques gratuits. Pour découvrir tout en s’amusant !

Mercredi 7 juillet et mercredi 4 août : atelier ex-voto – métal repoussé

Mercredi 14 juillet et mercredi 11 août : atelier portrait des Lamy – peinture

Mercredi 21 juillet et mercredi 18 août – atelier masque Inuit – argile

Mercredi 28 juillet et mercredi 25 août – atelier le conservateur enquête en Asie – arts plastiques

info@musee.mairie-morez.fr +33 3 84 33 39 30 http://www.musee-lunette.fr/fr

Le musée de la Lunette vous propose tous les mercredis de juillet et août des ateliers ludiques gratuits. Pour découvrir tout en s’amusant !

Mercredi 7 juillet et mercredi 4 août : atelier ex-voto – métal repoussé

Mercredi 14 juillet et mercredi 11 août : atelier portrait des Lamy – peinture

Mercredi 21 juillet et mercredi 18 août – atelier masque Inuit – argile

Mercredi 28 juillet et mercredi 25 août – atelier le conservateur enquête en Asie – arts plastiques

dernière mise à jour : 2021-06-21 par