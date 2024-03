Les ateliers enfants – Les vacances créatives de La Ressourcerie Créative La Ressourcerie Créative Paris, mardi 9 avril 2024.

Du mardi 09 avril 2024 au samedi 20 avril 2024 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 16h30

.Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 14 ans. payant

Pendant les vacances scolaires, du mardi au samedi on vous propose des ateliers DIY ludiques et créatifs spécial parents/enfants !

Ces ateliers ont thématique l’upcycling !

Libère ta créativité et apprend à détourner des objets dans un moment dédié au partage et à l’échange entre parents/enfants !

INFOS PRATIQUES:

Du mardi au samedi de 14h à 16h30.

De 6 à 14 ans

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

Les adultes doivent également s’inscrire

TARIF : adulte gratuit / enfant 3€

-Matériel compris-

La Ressourcerie Créative 95 Avenue du Général Leclerc 75014

