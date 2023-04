Les ateliers enfants du printemps de la Ville d’Art et d’Histoire de Chantilly

2023-04-19 – 2023-04-19 . Des ateliers créatifs autour du patrimoine, pour les enfants à partir de 3 ans.

-Mercredi 19 avril à 14h30

Je découvre le matériel de la dentellière dans le cadre de l’exposition temporaire « Faire passer le jour » au musée de la dentelle. -Mercredi 26 avril à 14h30

J’imagine la vie au fond des canaux. Pour les enfants de 3 à 12 ans. Présence obligatoire d’un parent pour les 3-6 ans. m.labbe@ville-chantilly.fr VAH dernière mise à jour : 2023-03-30 par

