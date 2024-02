Les ateliers enfants du Hangar Zéro Le Hangar Zéro Le Havre, mercredi 14 février 2024.

Les ateliers enfants du Hangar Zéro Le Hangar Zéro Le Havre Seine-Maritime

Les troisièmes mercredis de chaque mois, venez partager avec votre enfant un atelier découverte au Hangar Zéro !

Pour le mois de février les émotions seront au cœur de l’atelier. Lectures, petits jeux et ateliers créatifs permettant d’observer et comprendre ses émotions

Lydie Leparmentier diplômée en tant qu’auxiliaire de puériculture et en licence de psychologie animera cet atelier découverte permettant d’appréhender des sujets sérieux de façon simple et vulgarisé pour s’adapter à tous les âges et niveau de langage.

Goûter de mon enfance continue ce mois-ci, en parallèle à d’autres événements ! Chaque mercredi entre 15h30 et 17h, dégustez de délicieuses crêpes fraîches accompagnées de boissons chaudes.

Public parents enfants

Durée 2h

Réservation obligatoire, nombre de places limité

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 15:00:00

fin : 2024-02-14 17:00:00

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr

