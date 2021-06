Hermanville-sur-Mer Hermanville-sur-Mer Calvados, Hermanville-sur-Mer Les ateliers en famille Hermanville-sur-Mer Hermanville-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Hermanville-sur-Mer

Les ateliers en famille Hermanville-sur-Mer, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Hermanville-sur-Mer. Les ateliers en famille 2021-07-19 10:00:00 – 2021-07-19 12:00:00 Place du Cuirassé Courbet Place du Courbet

Le 25 août : Atelier famille : Créa’jeu « Par duo, enfant/parent ou grands-parents, vous fabriquerez à quatre mains un jeu de société à ramener à la maison. » Cet été, venez participer en famille à des ateliers « fait-maison » , proposés par la MJCI Colleville-Montgomery Hermanville-sur-Mer. Limité à 6 duos. Au programme… mjcinter.maurine@gmail.com +33 6 65 04 95 74 Cet été, venez participer en famille à des ateliers « fait-maison » , proposés par la MJCI Colleville-Montgomery Hermanville-sur-Mer. Limité à 6 duos. Au programme… Cet été, venez participer en famille à des ateliers « fait-maison » , proposés par la MJCI Colleville-Montgomery Hermanville-sur-Mer.

