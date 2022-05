Les ateliers en famille dès 6 ans pendant les vacances, 12 juillet 2022, .

Les ateliers en famille dès 6 ans pendant les vacances

2022-07-12 – 2022-07-12

4 4 Si vous pensez que Louis XV et Le Corbusier auraient pu se rencontrer ou qu’un aurochs est une montagne : ces ateliers sont faits pour vous ! Les parents en profitent pour réviser et pour briller en société, les enfants s’amusent

et remontent le fil du temps. Archéologie, architecture, urbanisme, il y a forcément un thème qui vous plaira…

RDV au Jardin archéologique de Saint-Acheul-10, rue Raymond Gourdain à Amiens

Durée : 2h (sauf pour l’atelier mosaïque : 3h)

Vacances d’été :

*mardi 12 juillet à 14h30 : Fabrique ta Vénus

*vendredi 15 juillet à 14h30 : Atelier empreinte végétale

*lundi 18 juillet à 14h30 : Tir au propulseur

*mardi 19 juillet à 14h30 : Art à la Préhistoire

*lundi 1er août à 14h30 : Fabrique ta lampe à graisse

*lundi 8 août à 14h30 : Construis une amiénoise

*mardi 9 août à 14h30 : Tir au propulseur

*mardi 16 août à 14h30 : Musique à la Préhistoire

*vendredi 26 août à 14h30 : La poterie néolithique

Vacances d’automne :

*lundi 24 octobre à 14h30 : Art et créature fantastique à la Préhistoire

*mercredi 26 octobre à 14h30 : Micro-Folie : fais-moi peur ! (spécial Halloween)

*jeudi 3 novembre à 10h30 : Animaux et peinture à la Préhistoire

*jeudi 3 novembre à 14h30 : Fabrique ta Vénus

*vendredi 4 novembre à 14h30 : Construis une amiénoise

patrimoine@amiens-metropole.com +33 3 22 22 58 90 https://picardie-billet.for-system.com/z8501e3f68660x68660b54412_fr-Ateliers-en-famille-au-Jardin-archeologique-de-Saint-Acheul-Amiens.aspx

