Les ateliers en famille à partir de 6 ans au Jardin Archéologique de Saint-Acheul pendant les vacances d’hiver, 14 février 2023, .

Les ateliers en famille à partir de 6 ans au Jardin Archéologique de Saint-Acheul pendant les vacances d’hiver



2023-02-14 – 2023-02-14

Si vous pensez que Louis XV et Le Corbusier auraient pu se rencontrer ou qu’un aurochs est une montagne, ces ateliers sont faits pour vous ! Les parents en profitent pour réviser et pour briller en société, les enfants s’amusent et remontent le fil du temps.

Archéologie, architecture, urbanisme, il y a forcément un thème qui vous plaira…

– Mardi 14 février : Le feu dans tous ses états

– Jeudi 16 février : Le mystère des crânes préhistoriques

– Mardi 21 février : Une Vénus préhistorique à Renancourt

– Jeudi 23 février : Mini-fouille en famille

– Vendredi 24 février : Artistes de la Préhistoire

sur réservation

