Les ateliers écolopratiques : Quand écologie rime avec économie ! Saint-Martin-de-Seignanx, 15 septembre 2021, Saint-Martin-de-Seignanx.

Les ateliers écolopratiques : Quand écologie rime avec économie ! 2021-09-15 10:30:00 – 2021-09-15 12:00:00 CPIE 2028 route d’Arremont

Saint-Martin-de-Seignanx Landes Saint-Martin-de-Seignanx

Pas besoin de se ruiner pour préserver notre santé et celle de notre planète, il suffit de réutiliser, détourner, récupérer et surtout… libérer sa créativité !

Venez découvrir comment créer à partir d’un rien toute une panoplie d’objets utiles et produits du quotidien le tout dans une optique de réduction de nos déchets et de nos dépenses.

Gratuit.

+33 5 59 56 16 20

Pixabay

