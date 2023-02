Les Ateliers du violoncelle – Atsushi Sakai, Raphaël Jouan, Lila Beauchard L’Atelier du Plateau Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Les Ateliers du violoncelle – Atsushi Sakai, Raphaël Jouan, Lila Beauchard L’Atelier du Plateau, 15 mars 2023, Paris. Le mercredi 15 mars 2023

de 20h00 à 21h30

. payant Vincent Courtois et l’Atelier du Plateau cultivent un goût réciproque pour les projets transversaux un peu fous. La quatrième édition des Ateliers du violoncelle ne déroge pas à ces principes, en alliant ingénieusement la pointe de la création violoncellistique, la transmission des secrets à pleine voix, la réflexion sur la fabrique de l’instrument. La vitalité de nouveaux répertoires et le vertige du solo : avec : Lila Beauchard, création de The Bass of Doom d’Atsushi Sakai, Raphaël Jouan, création de Seuls d’Adèle Viret, Atsushi Sakai, Suite N°6 de Jean-Sebastien Bach et Improvisations Plus d’infos sur le festival : http://www.lacompagniedelimprevu.com L’Atelier du Plateau 5 rue du Plateau 75019 Paris Contact : https://billetterie-atelierduplateau.mapado.com/event/173974-les-ateliers-du-violoncelle-atsushi-sakai-raphael-jouan-lila-beauchard 01 42 41 28 22 reservation@atelierduplateau.org https://www.facebook.com/latelierduplateau/ https://www.facebook.com/latelierduplateau/ https://atelierduplateau.org/infos-pratiques/

Serge Bloch

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu L'Atelier du Plateau Adresse 5 rue du Plateau Ville Paris lieuville L'Atelier du Plateau Paris Departement Paris

L'Atelier du Plateau Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Les Ateliers du violoncelle – Atsushi Sakai, Raphaël Jouan, Lila Beauchard L’Atelier du Plateau 2023-03-15 was last modified: by Les Ateliers du violoncelle – Atsushi Sakai, Raphaël Jouan, Lila Beauchard L’Atelier du Plateau L'Atelier du Plateau 15 mars 2023 L'atelier du plateau Paris Paris

Paris Paris