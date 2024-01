Les Ateliers du violoncelle Atelier du Plateau Paris, mardi 19 mars 2024.

Du mardi 19 mars 2024 au dimanche 24 mars 2024 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 20h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. Jusqu’à 5 ans. payant

Plein tarif : 14€

Tarif réduit : 11€ – de 25 ans, habitant du 19e, demandeur d’emploi, intermittent, + de 65 ans

Tarif super réduit : 8€ étudiant, bénéficiaire du RSA et Platofils (plus d’infos sur la page adhésion)

6€ pour les enfants de moins de 12 ans

Vincent Courtois et l’Atelier du Plateau cultivent un goût réciproque pour les projets transversaux un peu fous. La nouvelle édition des Ateliers du violoncelle ne déroge pas à ces principes, en alliant ingénieusement la pointe de la création violoncellistique, la transmission des secrets à pleine voix, la réflexion sur la fabrique de l’instrument.

« Guidés par la curiosité et le partage, Les Ateliers du violoncelle ne s’imposent aucune contrainte stylistique si ce n’est celle de placer le violoncelle au cœur de ses propositions artistiques. Pour cette nouvelle édition, nous vous convions à assister pendant six jours à des concerts, des master-classes, des rencontres, des ateliers et à une table ronde – destinés à de jeunes violoncellistes en voie de professionnalisation.

Nous avons souhaité offrir une tribune encore plus importante à nos nouveaux et anciens stagiaires sous le regard attentif de Renaud Déjardin, parrain de l’édition 2024. Virtuose hors norme, compositeur et chef d’orchestre, sa présence sera garante une fois encore d’un niveau affirmé d’exigence et de qualité. Dans le cadre de notre collaboration avec le Collectif de Luthiers et d’Archetiers Contemporains, nous ferons l’acquisition d’un nouvel archet pour notre fondation, encourageant ainsi la jeune génération.

Un programme de concerts intense et riche sera présenté tout au long de la semaine avec des propositions uniques et rares, poussées par la nécessité de faire respirer, vibrer et vivre les quatre cordes de nos violoncelles dans les murs déjà historiques de l’Atelier du Plateau. » Vincent Courtois

EN ENTREE LIBRE :

Master-classes publiques – du 20 au 22 mars, de 10h à 12h et de 13h30 à 14h30

Mercredi 20 mars : Master-classe d’Éric-Maria Couturier

Jeudi 21 mars : Master-classe de Vincent Courtois

Vendredi 22 mars : Master-classe du Noémi Boutin



Table ronde autour de la lutherie contemporaine – samedi 23 mars à 11h

animée par le Clac, collectif de luthiers et archetiers

réservation uniquement par mail : reservation@atelierduplateau.org

Rencontre avec Renaud Déjardin – dimanche 24 mars à 11h

réservation uniquement par mail : reservation@atelierduplateau.org

Concert de clôture – dimanche 24 mars à 17h

par les stagiaires de l’édition

réservation uniquement par mail : reservation@atelierduplateau.org

CONCERTS :

Solos – mardi 19 mars à 20h

De nouvelles écritures pour violoncelle seul

avec : Justine Métral, création de Branes de Renaud Déjardin, Valentine Boonen, création de Corps accords d’Hortense Airault, Renaud Déjardin, C6H d’Akira Miyoshi, Aa-Ga I de Youhghi Pagh-Paan, Zwölf d’Enno Poppe, Sonata für cello solo de Bernd Aloïs Zimmermann

Space Galvachers – mercredi 20 mars à 20h

Un trio d’artisanat sonore entre standard jazz et mélodies bourguignonnes

avec : Clément Janinet, violon, Clément Petit, violoncelle, Benjamin Flament, percussions

Soirée double – jeudi 21 mars à 20h

Duo Merve Salgar et Anil Eraslan

À la lisière des musiques traditionnelles et improvisées

avec : Merve Salgar, tanbur, Anil Eraslan, violoncelle

Un Chant d’amour

Ciné concert solo sur l’unique film du poète provocant Jean Genet

avec : Noémi Boutin, violoncelle – Un chant d’amour de Jean Genet, sur une composition de Benjamin Britten



Extensions et déambulations – vendredi 22 mars à 20h

Un voyage en violoncelle du solo sauvage au quatuor multi facettes

avec : Éric-Maria Couturier, Imane Mahroug, Aline Masset, Fiona Feeley, violoncelle – Corporel de Globokar, Miniatures Budapest de Leoniod Gorokhov, Musique pour table de Thierry de Mey, Petits visages de Lucien Guérinel

Finis Terrae – samedi 23 mars à 20h

Un dialogue envoûtant entre images rugueuses du « bout du monde » et mélodies cinématographiques

avec : Vincent Courtois, violoncelle, compositions, François Merville, batterie, Robin Fincker, clarinette, saxophone, Sophie Bernado, basson, Jannick Martin, accordéon

Atelier du Plateau 5 rue du Plateau 75019 Paris

Contact : https://atelierduplateau.org/les-ateliers-du-violoncelle-4/ +33142412822 https://www.facebook.com/latelierduplateau/ https://www.facebook.com/latelierduplateau/ https://atelierduplateau.org/infos-pratiques/

©Serge Bloch