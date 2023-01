Les Ateliers du Vin – Verticale de Pouilly-Fuissé La Chapelle-de-Guinchay La Chapelle-de-Guinchay La Chapelle-de-Guinchay Catégories d’Évènement: La Chapelle-de-Guinchay

Saône-et-Loire La Chapelle-de-Guinchay EUR 42 42 Apprenez à comprendre l’évolution du vin et les spécificités de certains millésimes sur cette appellation prestigieuse.

Une appellation de renom pour un voyage dans le temps sur plusieurs millésimes. Cette dégustation 100% Pouilly-Fuissé sera assurément instructive pour comprendre l’effet millésime et l’influence du climat sur le vin.

Nouvelle occasion de prouver que le Mâconnais fait partie des grands vins blancs de France !

2h d’atelier : 4 à 6 vins issus des caves de la Maison Jean Loron, avec quelques produits d’épicerie fine à grignoter / 1 bouteille de vin offerte en cadeau en fin de cours. 42€ l’atelier, sans engagement. Sur réservation. Votre intervenant : Rodolphe DUMONT

Rodolphe est en charge des 900 fûts de Pouilly-Fuissé constituant le trésor de la Maison Jean Loron. Il s’occupe également de la vinification des vins blancs du Mâconnais de la maison Jean Loron depuis plus de 20 ans. boutique@loron.fr +33 3 85 36 82 66 Maison Jean Loron 1846 D906 Pontanevaux La Chapelle-de-Guinchay

