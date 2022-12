Les Ateliers du Vin – Percez les mystères du terroir La Chapelle-de-Guinchay La Chapelle-de-Guinchay La Chapelle-de-Guinchay Catégories d’évènement: La Chapelle-de-Guinchay

Saône-et-Loire

Les Ateliers du Vin – Percez les mystères du terroir La Chapelle-de-Guinchay, 12 janvier 2023, La Chapelle-de-Guinchay La Chapelle-de-Guinchay. Les Ateliers du Vin – Percez les mystères du terroir 1846 D906 Pontanevaux Maison Jean Loron La Chapelle-de-Guinchay Saône-et-Loire Maison Jean Loron 1846 D906 Pontanevaux

2023-01-12 – 2023-01-12

Maison Jean Loron 1846 D906 Pontanevaux

La Chapelle-de-Guinchay

Saône-et-Loire La Chapelle-de-Guinchay EUR 42 42 La personnalité du terroir s’exprime dans le vin, millésime après millésime, grâce au savoir-faire du vigneron.

Unique et incomparable venez percer les mystères du terroir permettant de donner aux vins du Beaujolais et du Mâconnais tous leurs éclats.

Faites le tour de la question en abordant l’influence des pratiques à la vigne et à la cave sur le vin. 2h d’atelier.

4 à 6 vins issus des caves de la Maison Jean Loron, avec quelques produits d’épicerie fine à grignoter.

42 € l’atelier, sans engagement.

1 bouteille de vin offerte en cadeau en fin de cours.

Sur réservation. Votre intervenant :

YOAN PITOISET

Originaire de la côte de nuits, Yoan a commencé à vinifier à 18 ans à Gevrey Chambertin avant d’obtenir son diplôme d’œnologue à Dijon. Le perfectionnement a ensuite été une quête au travers de ses nombreux voyages dans de magnifiques domaines viticoles en France et à l’étranger. boutique@loron.fr +33 3 85 36 82 66 Maison Jean Loron 1846 D906 Pontanevaux La Chapelle-de-Guinchay

dernière mise à jour : 2022-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: La Chapelle-de-Guinchay, Saône-et-Loire Autres Lieu La Chapelle-de-Guinchay Adresse La Chapelle-de-Guinchay Saône-et-Loire Maison Jean Loron 1846 D906 Pontanevaux Ville La Chapelle-de-Guinchay La Chapelle-de-Guinchay lieuville Maison Jean Loron 1846 D906 Pontanevaux La Chapelle-de-Guinchay Departement Saône-et-Loire

La Chapelle-de-Guinchay La Chapelle-de-Guinchay La Chapelle-de-Guinchay Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-chapelle-de-guinchay-la-chapelle-de-guinchay/

Les Ateliers du Vin – Percez les mystères du terroir La Chapelle-de-Guinchay 2023-01-12 was last modified: by Les Ateliers du Vin – Percez les mystères du terroir La Chapelle-de-Guinchay La Chapelle-de-Guinchay 12 janvier 2023 1846 D906 Pontanevaux Maison Jean Loron La Chapelle-de-Guinchay Saône-et-Loire La Chapelle-de-Guinchay La Chapelle-de-Guinchay, Saône-et-Loire Saône-et-Loire

La Chapelle-de-Guinchay La Chapelle-de-Guinchay Saône-et-Loire