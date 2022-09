Les ateliers du vin – Déguster, une affaire de sens ! La Chapelle-de-Guinchay La Chapelle-de-Guinchay Catégories d’évènement: La Chapelle-de-Guinchay

Saône-et-Loire

Les ateliers du vin – Déguster, une affaire de sens ! La Chapelle-de-Guinchay, 13 octobre 2022

1846 Route Nationale 6 Maison Jean Loron La Chapelle-de-Guinchay Saône-et-Loire

2022-10-13 19:00:00 – 2022-10-13 21:00:00

Maison Jean Loron 1846 Route Nationale 6

La Chapelle-de-Guinchay

Saône-et-Loire EUR 58 58 Vivez une expérience olfactive et gustative unique autour du vin !

Verre en main, vous apprendrez la méthodologie de la dégustation et les clés pour mieux comprendre le vin.

Emmanuel, qui déguste quotidiennement depuis 15 ans et Sophie, responsable oenotourisme, vous proposent 2 heures rythmées entre la salle de dégustation professionnelle et un lieu d’échange convivial. 2h d’atelier.

4 à 6 vins dégustés issus des caves de la Maison Jean Loron, avec quelques produits d’épicerie fine à grignoter.

58€¨ l’atelier, sans engagement.

Cadeaux prévus en fin de cours.

Sur réservation, groupe de 12 personnes max. Votre intervenant :

Emmanuel CHARPENTIER

Emmanuel a débuté sa carriêre à Beaune avant de rejoindre la Maison Jean Loron en 2007. Depuis 15 ans, Emmanuel déguste des centaines d'échantillons chaque jour pour garantir la qualité des vins de la Maison Jean Loron ou pour accompagner de grands domaines dans le Beaujolais. boutique@loron.fr +33 3 85 36 82 66

dernière mise à jour : 2022-09-23 par

