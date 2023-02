les ateliers du vin: Cours de dégustation et d’oenologie Couchey, 6 avril 2023, Gevrey-Chambertin .

2023-04-06 16:00:00 – 2023-11-19 18:00:00

Vous voulez apprendre à déguster et comprendre les Essentiels des vins de Bourgogne? de manière ludique ? apprendre une méthode simple et facile à mettre en pratique basée sur vos sensations?

Sandrine et André , experts en vins et dégustateurs professionnels seront vos coachs pour une formation sur mesure.

Formules à partir de 30€/personne : 4 personnes min – formules duo- Français ou anglais

info au 06 64 90 20 32

au programme:

les bases de l’oenologie ; cépages, classement des appellations, diversité des terroirs et Climats, vinifications en rouge et en blanc et élevage des vins

2 niveaux d’apprentissage: dégustation sensorielle pour les débutants , avec ateliers ludiques de reconnaissance des arômes, saveurs et texture du vin

apprentissage de la dégustation géo-sensorielle pour les amateurs – réponses à vos questions

durée de 1h à 7h – dégustation de 5 à 10 vins ” Blanc” et “rouges” appellations Bourgogne , village, premier cru et Grand cru (fonction de la formule choisie)

