Aimons-nous vivants ! – saison 1 – épisode 3 Les ateliers du vent Rennes, 9 septembre 2023, Rennes.

PRINTEMPS BRUYANT travaille à développer une culture de l’écologie…

Cette saison 2023-24, l’association décline une série de rencontres, performances, balades, et autres formats, pour exposer des pensées inspirantes et participer à les rendre concrètes ; des moments privilégiés pour envisager et pratiquer un autre rapport au monde plus attentionné, pour se réapproprier nos territoires de vie en co-habitant avec le reste du vivant.

Les trois 1ers épisodes auront lieu du 7 au 9 septembre 2023…

EPISODE 3 :

PRINTEMPS BRUYANT invite les éditions Wildproject et des artistes/chercheurs à échanger autour de l’écologie et du concept de « biorégionalisme ».

« Et si on prenait le temps d’aller à la rencontre des territoires dans lesquels nous vivons ? Et si on essayait de les repenser complètement pour qu’ils deviennent écologiques ?» (Extrait du livret « Où habitez-vous ? » Quiz pour explorer son lieu de vie… Territoires pionniers/ Editions Wildproject / Topophile, 2021)

En introduction de cette après-midi, Marin Shaffner, auteur et éditeur chez Wildproject, nous fera découvrir cette maison d’édition qui travaille depuis 15 ans à mettre en avant les pensées de l’écologie et qui « entend désormais contribuer à leur mise en œuvre ». (15h-15h45)

Un deuxième temps (16h-18h) permettra d’investir le concept de « biorégionalisme » avec des chercheurs et des artistes qui convoquent cette approche dans leurs travaux, réalisés notamment sur les rivières qui nous entourent.

Avec : Agnès Sinaï, Jérémie Dru & Antoine Séguin (GANG), Catherine Duverger, Alexis Fichet…

[ouverture du bar à 18h]

Enfin, une troisième partie (18h30-19h30) nous permettra d’entendre et voir certaines de ces propositions artistiques dans une version performée, avec la complicité de Julie Seiller (comédienne, musicienne, chanteuse).

Les ateliers du vent 59 rue Alexandre Duval 35000 Rennes Rennes 35000 Cleunay – Arsenal-Redon Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 27 75 56 https://www.lesateliersduvent.org/

© GANG (Jérémie Dru & Antoine Seguin)