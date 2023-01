Les ateliers du Studio créa Saint-Riquier Saint-Riquier SIM Aisne/Oise/Somme HDF - TERRES ET MERVEILLES Saint-Riquier Catégories d’Évènement: Saint-Riquier

Somme Saint-Riquier 2 2 Pendant les vacances scolaires, le studio créa propose des ateliers au centre culturel de l’Abbaye de Saint-Riquier dont un en partenariat avec La Machinerie. Un goûter sera offert à la fin des ateliers.

Mercredi 15 février de 10h15 à 11h30 : atelier recette de pâte à modeler, les bébés, les jeunes enfants et les familles sont invités à créer leur propre pâte à modeler avec des ingrédients de la cuisine (de 18 mois à 6 ans).

Mercredi 15 février de 14h30 à 17h : atelier stop motion, les jeunes créeront avec de la pâte à modeler des personnages ou un décor, puis réaliseront un film en stop motion où les objets s’animeront grâce à cette technique d’animation autour de la photographie (à partir de 8 ans).

Mercredi 22 février de 10h15 à 12h : atelier orchestre fruité, les participants apprendront des notions d’électronique tout en s’amusant avec des fruits, de la pâte à modeler ou tout autre objet du quotidien comme instrument de musique ou manette de jeu vidéo (de 5 à 12 ans).

Mercredi 22 février de 14h à 17h : atelier floque ton t-shirt, les participants pourront écrire un message, réaliser un dessin et/ou rechercher une image à vectoriser et à transférer sur un t-shirt, au moyen d'une découpeuse vinyle et d'une presse à chaud/. Chaque participant repartira avec son t-shirt personnalisé (à partir de 10 ans).

