Groupe limité à 4/5 personnes par séance. Il est possible de privatiser un atelier. Inscription obligatoire. espacechampbertrand.artterre@gmail.com http://artterre89.free.fr/ Céline Faille, plasticienne céramiste passionnée, propose les samedis au Bateau-Galerie Neptune à Sens, des ateliers pour adultes.

dernière mise à jour : 2021-07-22

