Les Ateliers du Printemps de la Sorcière du Château, 3 avril 2021-3 avril 2021, Rochefort-en-Terre.

Les Ateliers du Printemps de la Sorcière du Château 2021-04-03 – 2021-05-08

Rochefort-en-Terre Morbihan Rochefort-en-Terre

La Sorcière réouvre ses ateliers créatifs à partir du mois d’Avril 2021… Venez célébrer le retour du printemps dans l’antre de la Sorcière ! Pour la joie des petits et des grands.De 14h à 18h sur inscription ou en accès libre selon disponibilité. Frais de participation : 5 euros par personne et activité.Les réservations sont les bienvenues afin de nous aider à respecter toutes les mesures sanitaires requises. Pour plus d’information nous contacter ou visiter notre page Facebook « La Sorcière du Château ». A très bientôt !LA LÉGENDE DU DRAGON DE PÂQUESDu samedi 3 avril au samedi 8 mai : Atelier oeuf de dragon et diplôme de chasseur de dragon. Animation en continue sur la période.UPCYCLING DE PRINTEMPSSamedi 10 avril : apportez votre bocal en verre ou boîte de conserve et faites-en un joli objet.FAIRE SA DÉCO AVEC DE LA LAINESamedi 17 avril : avec un tricotin ou en utilisant des noeuds de macraméMOBILE EN ORIGAMISamedi 24 avril : Cocottes en origami et montage du mobile. Les plus avancés pourront plier d’autres figures.BARRETTES OU PORTE-CLÉSSamedi 1er mai : on laisse libre-cours à son imagination avec des tissus, des perles, des pompons, du fil…DÉCO DE MUR EN PAPERCRAFTSamedi 8 mai : initiation au papercraft, décode table ou de mur en pliage de papier

De 14h à 18h à « La Sorcière du Château ».

+33 6 41 56 50 93

De 14h à 18h à « La Sorcière du Château ».

La Sorcière réouvre ses ateliers créatifs à partir du mois d’Avril 2021… Venez célébrer le retour du printemps dans l’antre de la Sorcière ! Pour la joie des petits et des grands.De 14h à 18h sur inscription ou en accès libre selon disponibilité. Frais de participation : 5 euros par personne et activité.Les réservations sont les bienvenues afin de nous aider à respecter toutes les mesures sanitaires requises. Pour plus d’information nous contacter ou visiter notre page Facebook « La Sorcière du Château ». A très bientôt !LA LÉGENDE DU DRAGON DE PÂQUESDu samedi 3 avril au samedi 8 mai : Atelier oeuf de dragon et diplôme de chasseur de dragon. Animation en continue sur la période.UPCYCLING DE PRINTEMPSSamedi 10 avril : apportez votre bocal en verre ou boîte de conserve et faites-en un joli objet.FAIRE SA DÉCO AVEC DE LA LAINESamedi 17 avril : avec un tricotin ou en utilisant des noeuds de macraméMOBILE EN ORIGAMISamedi 24 avril : Cocottes en origami et montage du mobile. Les plus avancés pourront plier d’autres figures.BARRETTES OU PORTE-CLÉSSamedi 1er mai : on laisse libre-cours à son imagination avec des tissus, des perles, des pompons, du fil…DÉCO DE MUR EN PAPERCRAFTSamedi 8 mai : initiation au papercraft, décode table ou de mur en pliage de papier

Droits gérés