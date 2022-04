Les Ateliers du Petit Théâtre Maurice Sarrazin Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes

Les Ateliers du Petit Théâtre Maurice Sarrazin
TARBES 4 bis Quai de l'Adour
Tarbes

2022-05-08 15:00:00

Tarbes Hautes-Pyrénées Tarbes L’Atelier Ado Récré-Activités présente « Cendrillon » revisité, sous la direction de Consuelo Dubois. Consuelo Dubois présente une représentation du célèbre conte de la Belle au bois dormant. Mais hélas, tout ne se passe pas comme prévu… La comédienne de ce grand rôle n’est pas là !

La troupe doit se résoudre à jouer une autre pièce. Le public est là et commence à s’impatienter… Il faut improviser. « Cendrillon ! On jouera Cendrillon ! » Le metteur en scène fait appel à Pôle Emploi qui recrute des comédiens pour poursuivre le spectacle et ceux-ci sont un peu loufoques et surprenants. Vous allez assister à une histoire drôle et remplie de surprises et de rebondissements. Un conte revisité, dépoussiéré par de jeunes comédiens très créatifs ! Avec sur scène : Coline Séries, Baptiste Tonon, Xabi Garcia, Aurélien Guardiola, Juliette Sans d’Agot, Eve Carson, Lucie Paloque et Pierre Baron. Réservation au 06 76 14 85 61 tarbesenscenes@mairie-tarbes.fr +33 6 76 14 85 61 TARBES 4 bis Quai de l’Adour Tarbes

