Les ateliers du Père-Lachaise Associés lancent une galerie à ciel ouvert Marché Réunion, 19 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 19 mars 2022

de 11h00 à 19h00

gratuit

Jamais la place de la Réunion dans le 20e arrondissement n’aura aussi bien porté son nom ; 4 fois par an, au rythme des saisons, cette place, caractéristique de l’arrondissement, se transformera en grande Galerie Ouverte pour réunir artistes de l’est parisien, habitants du quartier, visiteurs curieux et amateurs d’art.

En investissant l’espace public, l’art devient accessible à tous. Découvrir des œuvres, librement, en plein air, simplifie les choses, pas de porte à pousser pour franchir le seuil d’un atelier.

Une dimension artistique et humaine

Avec la pandémie, tout le monde a pris conscience de la nécessité de recréer du lien. La crise a agi comme un révélateur et c’est ainsi que l’idée a germé au sein de l’APLA qui est à l’initiative de ce projet soutenu par la Mairie du 20e.

La Galerie Ouverte entend contribuer à la diffusion de l’art dans le quartier. L’art est vivant et s’illustre par la diversité et la vitalité de la création artistique.

Ainsi, une cinquantaine d’artistes plasticiens (peintres, sculpteurs, graveurs ou photographes) participera chaque saison à ce marché en plein air. Le but est de proposer des échanges avec les artistes, de présenter des œuvres dans un cadre atypique, de mettre en valeur la démarche artistique ou la technique. Le public pourra acquérir une œuvre sur un « coup de cœur ».

L’APLA espère que d’autres associations artistiques locales se joindront à elle comme les artistes de Ménilmontant ou de Belleville. Cette Galerie Ouverte se renouvellera à chaque saison.

L’Association des Ateliers du Père Lachaise Associés est implantée depuis 34 ans dans l’arrondissement et reconnue pour son dynamisme. Elle organise en mai et en décembre : « Les Portes ouvertes des Ateliers du Père-Lachaise Associés », participe à la « Nuit Blanche », en octobre et à des expositions collectives comme celle du « Festival au Carré » au Pavillon Carré de Baudouin.

Marché Réunion Place de la Réunion Paris 75020

Contact : http://www.apla.fr

Art contemporain

© M. Argentini