Maison forestière du site du mausolée gallo-romain, le samedi 18 septembre à 14:30 Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité. Ouvert à tous.

L’association Segusia vous propose différents ateliers : fabrication de lampes à huile, d’amulettes en stéatite, etc… Maison forestière du site du mausolée gallo-romain Bois de Montgessey, 52260 Faverolles Faverolles Haute-Marne

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:30:00

