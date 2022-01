Les ateliers du Patrimoine Cluny Cluny Catégories d’évènement: Cluny

Cluny Saône-et-Loire 11 11 EUR Quel patrimoine doit-on protéger ? Comment se dégrade-t-il ? Peut-on tout réparer ? Venez-vous questionner et jouer en famille ou entre amis. En lien avec la nouvelle campagne de restauration de tableau du musée d’art et d’archéologie de Cluny, l’atelier : « Mité, troué, taché : les enjeux du Patrimoine » du collectif Specimen(s) investie les lieux pour une initiation, en famille, à la conservation du patrimoine. +33 3 85 59 15 93 Quel patrimoine doit-on protéger ? Comment se dégrade-t-il ? Peut-on tout réparer ? Venez-vous questionner et jouer en famille ou entre amis. En lien avec la nouvelle campagne de restauration de tableau du musée d’art et d’archéologie de Cluny, l’atelier : « Mité, troué, taché : les enjeux du Patrimoine » du collectif Specimen(s) investie les lieux pour une initiation, en famille, à la conservation du patrimoine. Rue de l’Abbatiale Musée d’art et d’archéologie de Cluny Cluny

