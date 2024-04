Les ateliers du pain Pornic, mardi 30 juillet 2024.

Les ateliers du pain Pornic Loire-Atlantique

Mettez la main à la pâte !

Thierry, de La Petite Maison dans la Prairie, vous propose une activité à la fois ludique et pédagogique le pétrissage de votre propre petit pain, ensuite cuit dans le four à bois.

Prêts à vous retrousser les manches ?

Les ateliers du pain permettent

d’appréhender la transformation d’un produit (blé, farine, pain)

de participer activement en fabricant son propre pain

d’obtenir son livret pédagogique

de repartir avec son petit pain tout chaud… miam !

Le saviez-vous ?

La Petite Maison dans la Prairie est une ancienne longère, située à Pornic, qui retrouve vie grâce à son four à bois et son moulin kandelour , typique de l’île d’Ouessant.

Pourquoi on aime ?

A l’issue de l’activité, un goûter à base de fouées vous sera proposé. Vous pourrez alors garnir vos petites galettes de pain de délicieuses confitures ou de caramel au beurre salé « fait maison ».

Les plus de l’activité

Le moulin à vent

Le cadre de verdure exceptionnel

La forêt magique…

Les produits naturels de la boutique confitures, crème de caramel au beurre salé, farines biologiques.

Pour participer à ce grand moment de partage, contactez Thierry par téléphone ou par mail.

Vous êtes plus de 15 personnes ? Contactez notre service groupes au 02 40 82 79 13.

Ouvert aux vacances de Pâques, en juillet et août, et aux vacances de la Toussaint les mardis, mercredis et jeudis, à 14h30, sur réservation.

Le reste de l’année, sur demande.

La Petite Maison dans La Prairie fait partie des nombreuses activités et loisirs de Pornic, présentés par l’Office de Tourisme Destination Pornic. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-30 14:30:00

fin : 2024-07-30 16:30:00

Chemin de l’Eperon

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire lapetitemaison44210@gmail.com

