Casteljaloux Lot-et-Garonne Casteljaloux Découvrir le numérique pour mieux vivre avec son temps

Ateliers à partir de 55 ans. 6 séances hebdomadaires du 03 mars au 07 avril 2022, animés par Elodie Noailles

Atelier 1 : Premiers pas sur la tablette

Atelier 2 : Échanger avec ses proches

Atelier 3 : La tablette et les loisirs

Atelier 4 : Les démarches

Atelier 5 : Rester informé

Atelier 6 : Tablette et prévention

