LES ATELIERS DU MUSÉE VILLA MONTEBELLO Trouville-sur-Mer, 17 décembre 2022, Trouville-sur-Mer . LES ATELIERS DU MUSÉE VILLA MONTEBELLO 64 Rue Général Leclerc Musée Villa Montebello Trouville-sur-Mer Calvados Musée Villa Montebello 64 Rue Général Leclerc

Calvados Animés par Anne. Des ateliers d’arts plastiques sont proposés aux enfants dans une ambiance ludique et créative au cœur d’un atelier lumineux et ouvert sur la mer. > SAMEDI 17 DÉCEMBRE : 10h30 – 11h30 (4 – 6 ans) 14h – 16h30 (7 -1 0 ans)

ATELIER À 4 MAINS (PARENTS-ENFANTS)

Ma couronne de fête !

Peinture et collage avec éléments de récupération > MERCREDI 21 DÉCEMBRE : 10h30 – 11h30 (4 – 6 ans) 14h – 16h30 (7 – 9 ans)

LES PÈRES NOËL DE SAVIGNAC.

Dessin, couleurs > JEUDI 22 DÉCEMBRE : 10h – 12h30 (7 – 9 ans) 14h – 16h30 (10 – 13 ans)

MON BEAU SAPIN !

Empreintes végétales > VENDREDI 23 DÉCEMBRE : 10h – 12h30 (10 – 13 ans) 14h – 16h30 (7 – 9 ans)

NOËL EN BOÎTE !

Peinture, collage… > MERCREDI 28 DÉCEMBRE : 10h30 – 11h30 (4 – 6 ans) 14h – 16h30 (7 – 9 ans)

PAYSAGE D’HIVER

Dessin, peinture, collage > EUDI 29 DÉCEMBRE : 10h – 12h30 (7 – 9 ans) 14h – 16h30 (10 – 13 ans)

DE L’OR VÉGÉTAL !

Dessin, peinture, collage > VENDREDI 30 DÉCEMBRE : 10h30 – 11h30 (4 – 6 ans) 14h – 16h30 (7 – 10 ans)

ATELIER À 4 MAINS (PARENTS-ENFANTS)

Notre petite imprimerie, réalisations de cartes de vœux Dessin, collage, couleurs, tampons… Durée des ateliers : 1 h pour les 4/6 ans, 2 h 30 pour les 7/13 ans.

Tarifs : 7 € la séance pour les non trouvillais – 3,5 € pour les Trouvillais. Réservation : 02 31 88 16 26

