Calvados Animés par Anne. Des ateliers d’arts plastiques sont proposés aux enfants dans une ambiance ludique et créative au cœur d’un atelier lumineux et ouvert sur la mer. > MERCREDI 22 FÉVRIER

Masque d’hiver. Bandes plâtrées.

À 10 h 30 pour les 4/6 ans et à 14 h pour les 7/9 ans. > JEUDI 23 FÉVRIER

Oiseaux sous la neige. Dessin encre de Chine sur papier Japon.

À 10 h pour les 7/9 ans et à 14 h pour les 10/13 ans. > VENDREDI 24 FÉVRIER

L’arbre bleu. Dessin, linogravure et impression sur papier.

À 10 h pour les 10/13 ans et à 14 h pour les 7/9 ans. > SAMEDI 25 FÉVRIER

Atelier à 4 mains.

De toutes les formes… Modelage, argile.

À 10 h 30 pour les 4/6 ans et à 14 h pour les 7/10 ans. > JEUDI 2 MARS

Graphique ! Dessin et gravure à la pointe sèche, impression couleur sur papier.

À 10 h pour les 7/9 ans et à 14 h pour les 10/13 ans. > VENDREDI 3 MARS

Vitrail en papier. Dessin, découpage, collage.

À 10 h pour les 7/9 ans et à 14 h pour les 10/13 ans. > SAMEDI 4 MARS

Atelier à 4 mains.

Masque d’hiver. Bandes plâtrées.

À 10 h 30 pour les 4/6 ans et à 14 h pour les 7/10 ans. Durée des ateliers : 1 h pour les 4/6 ans, 2 h 30 pour les 7/13 ans.

Tarifs : 7 € la séance pour les non trouvillais – 3,5 € pour les Trouvillais.

