Lille Musée de l'Hospice Comtesse

Nord

Les ateliers du musée Musée de l'Hospice Comtesse, 15 mars 2021-15 mars 2021, Lille.

du lundi 15 mars au samedi 17 avril

Le musée est fermé mais l’activité continue.

A réaliser chez soi, à partager en famille, le musée vous propose une série d’ateliers d’arts plastiques à vivre comme des petits voyages dans et avec les oeuvres et les histoires du musée.

Chaque atelier s’inspire d’un objet ou d’une peinture exposés dans les collections permanentes du musée dont l’histoire est aussi racontée sur le site web du musée. A retrouver sur [mhc.lille.fr](https://www.lille.fr/Le-Musee-de-l-Hospice-Comtesse/Actualites2/Les-ateliers-du-musee) Exprimez vos talents de dessinateur·trice à travers des ateliers de création du musée inspirés de vrais tableaux et à faire chez vous ! Musée de l’Hospice Comtesse 32, rue de la Monnaie 59000 Lille Lille Vieux-Lille Nord

