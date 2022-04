Les Ateliers du Musée : “Initie toi au dessin” Berck Berck Catégorie d’évènement: Berck

60 rue de l’Impératrice Berck Pas-de-Calais Berck Les Jeudis 21/04 et 5/05 à 10h30 Les Ateliers du Musée : Initie toi au dessin: viens au Musée découvrir la nouvelle exposition et initie toi au dessin au crayon Conditions d’accès pour chaque atelier du Musée : 5€ par enfant (inclus le droit d’entrée au musée), de 6 à 12 ans – Places Limitées – Inscriptions obligatoire sur https://monvillagevacances.ellohaweb.com/le-patrimoine-culturel.html ou au comptoir de l’Office de Tourisme ou par téléphone au +33(0)3.21.89.90.14 – Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription belco@berck-sur-mer.com +33 3 21 89 90 14 https://monvillagevacances.ellohaweb.com/ Les Jeudis 21/04 et 5/05 à 10h30 Les Ateliers du Musée : Initie toi au dessin: viens au Musée découvrir la nouvelle exposition et initie toi au dessin au crayon Conditions d’accès pour chaque atelier du Musée : 5€ par enfant (inclus le droit d’entrée au musée), de 6 à 12 ans – Places Limitées – Inscriptions obligatoire sur https://monvillagevacances.ellohaweb.com/le-patrimoine-culturel.html ou au comptoir de l’Office de Tourisme ou par téléphone au +33(0)3.21.89.90.14 – Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription 60 rue de l’Impératrice Berck

